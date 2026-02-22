Туск и Орбан публично повздорили из-за блокировки помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск публично повздорили в соцсети Х по вопросу блокировки финансирования Украины. На это обратило внимание издание Fakt .

«Премьер-министр Орбан заблокировал помощь Украине от Европы. А [председатель партии „Право и справедливость“ Ярослав] Качиньский предпринимает попытки заблокировать SAFE — по сути деньги на оборону и военную промышленность Польши. Угадайте, кто счастлив?», — написал Туск в соцсети.

Через несколько часов венгерский премьер ответил напрямую Туску. Орбан напомнил о действиях президента Украины Владимира Зеленского, направленных против Венгрии.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то доставляет им неприятности, я обязан их защитить», — пояснил Орбан.

Орбан пригрозил Зеленскому прекращением поставок электроэнергии, если Украина не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов долларов.