Лидер Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе того, страна решила передать Украине истребители МиГ-29. Об этом заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач, его процитировало местное издание Onet .

Самолеты собираются вывести из эксплуатации и отправить ВСУ в обмен на ракетные и беспилотные технологии.

«Я с грустью отмечаю, что президента не проинформировали. Это признак непрофессионализма со стороны правительства», — подчеркнул Шпидач.

Он добавил, что президент является главнокомандующим Вооруженными силами и проведет консультации на тему передачи истребителей. По его словам, республика уже отправляла ВСУ военную технику, но в тех случаях глава государства знал о решении помочь Украине и соглашался с ним.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский владеет суммами, превышающими казну некоторых европейских стран. По его мнению, лидер Украины не хочет тратить свои деньги и ждет очередных подарков от Запада.