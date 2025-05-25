Тушу 14-метрового кашалота выбросило на берег пляжа в Японии

Тушу кашалота выбросило на известный пляж испанского острова Тенерифе. Тело морского гиганта обнаружил проживающий рядом с океаном британец. Об этом написало агентство Jam Press .

Мужчина увидел животное, подойдя утром к окну с чашкой кофе.

«Не каждый день находишь кита, выброшенного из воды на твой порог», — пошутил англичанин.

К тому моменту кашалот уже был мертв. Предполагается, что он столкнулся с проходившим рядом судном и получил удар по голове.

Для того чтобы вывезти тушу с побережья, вызвали автокран. Ее отправят на сожжение.

В агентстве напомнили, что это четвертый кит, которого вынесло на Канарские острова в этом месяце.

Ранее российские специалисты научили нейросеть имитировать язык кашалотов.