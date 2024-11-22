RT: российские специалисты научили нейросеть имитировать язык кашалотов

Специалисты сначала разделили звуки, которые издают животные, на отдельные составляющие. А потом загрузили их в нейросеть и научили ее строить на основе этих данных новые сигналы. Благодаря этой разработке биологам будет проще классифицировать кашалотов и их популяцию.

«В перспективе данный метод можно использовать для генерации звуков любого животного, например птиц», — отметили авторы исследования.

Ученые также добавили, что их разработка может помочь и еще в одной области. В частности, понять, как шумы влияют на передаваемые под водой звуки, благодаря чему смогут свести к минимуму влияние помех на коммуникации.