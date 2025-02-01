Тушившим пожары в Калифорнии спасателям пригрозили увольнением
WP: в США предложили уволиться тушившим леса в Калифорнии пожарным
Власти США отправили спасателям, тушившим лесные пожары в Калифорнии, предложение уволиться по собственному желанию. Неожиданное сообщение подорвало боевой дух служащих, отметила газета The Washington Post.
Авторы материала отметили, что многие из пожарных только начали восстанавливаться после борьбы с одной из самых разрушительных стихий в истории Калифорнии.
По данным издания, большинству федеральных служащих США предложили уволиться по собственному желанию, чтобы мотивировать их уйти в отставку до конца сентября. В другом случае их могут уволить в ходе запланированного масштабного сокращения численности государственного аппарата.
Кроме того, спасатели начали сомневаться в своей профессии и будущем. Федеральные пожарные команды уже столкнулись с низкой заработной платой и кадровым дефицитом.
Мощные пожары охватили Лос-Анджелес с 7 января. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня. Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.