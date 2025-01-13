Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров

Министерство обороны США направило в Калифорнию для тушения пожаров 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов, но местные власти их не привлекают для борьбы со стихийным бедствием. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы оказать поддержку в случае необходимости», — сказал он.

По словам Райдера, указанные ресурсы до сих пор не задействовали для борьбы с пожарами в Калифорнии.

Лесные пожары охватили Калифорнию с 7 января. Низкая влажность, длительная засуха и ураганный ветер мешают остановить стихию, скорость которой местами составляет 130 километров в час. Возгорания распространились на территории 163 квадратных километров.

Газета The Washington Post выдвинула версию, что пожары начались в новогоднюю ночь после запуска фейерверков. Пожарная служба Лос-Анджелеса не смогла своими ресурсами остановить горение.