Тушение военного завода Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения воды | 360°

Мир 04 мая 2024, 01:18 Тушение военного завода Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения воды Bild: тушение завода Diehl прервали из-за угрозы попадание в стоки химикатов IMAGO/Marius Schwarz / Global Look Press

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Берлинские пожарные прервали тушение огня на военном заводе Diehl из-за угрозы попадания в стоки загрязненной химикатами воды. Об этом изданию Bild рассказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.

Он сообщил, что на территории завода осталось много непотушенных очагов, однако пожарным пришлось прервать работу из-за опасности попадания в близлежащий канал Тельтов воды с химикатами. Для предотвращения попадания в канал токсичной воды построили заграждения из мешков с песком.

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«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — пояснил Венцель.

Представитель пожарных отметил, что огонь распространился со второго этажа из помещения для растений. Здание завода выгорело целиком, часть строения обрушилась. Ядовитый дым распространился по городу, жителям рекомендовали избегать района Лихтерфельде, где расположен завод, сообщило издание Ura.ru.