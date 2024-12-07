Турцию уличили в тайной сделке с Западом

Масштабная операция группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии является частью плана Запада по разделу страны. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается оправдаться за помощь террористам, заявил в интервью «Абзацу» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Он пытается снять с себя ответственность за развал Сирии. Это вряд ли примут в арабском и исламском мире. Потому что Эрдоган действует согласно планам Запада по перекройке границ всех стран региона», — сказал он.

По мнению востоковеда, если в Сирии изменить политический строй, то ей грозит исчезновение как арабского государства. Он отметил, что Эрдоган предоставлял оружие террористам. В этом его поддерживали Великобритания и Соединенные Штаты.

Такие действия можно расценить как тайную сделку, при которой турецкие власти намерены получить часть северной территории Сирии, куда входят города Алеппо и Хомс, резюмировал Матузов.

Эрдоган ранее заявил, что не покушается на территорию Сирии, в его планах расширить буферную зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы на севере страны.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация, признанная террористической на территории России.