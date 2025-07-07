Турцию предупредили о возможной потере роли посредника по Украине

Турция рискует потерять статус посредника при урегулировании ситуации на Украине из-за вступления в «коалицию дронов». Об этом РИА «Новости» заявил ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

Он напомнил, что Турция планирует вместе с Бельгией вступить в «коалицию дронов», которая закупает беспилотники для ВСУ. В объединение входят 20 стран, в том числе Великобритания, Латвия, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия и Новая Зеландия.

Озер отметил, что Турция, хотя и состоит в НАТО, действует максимально нейтрально в отношении Украины. По его словам, Европу исключили из стамбульских переговоров и встречи дипломатов, по сути, организовывались и контролировались США.

«Таким образом, стамбульские мирные переговоры выполнили свою миссию. Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль», — объяснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что основной переговорной площадкой в будущем станет Саудовская Аравия.

Ранее в администрации президента Турции отказались комментировать информацию о том, что страна войдет в «коалицию дронов». По словам представителя властей, республика неоднократно выражала свою позицию по урегулированию украинского конфликта.