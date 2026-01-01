Hurriyet: против Турции ведут политическую игру, чтобы столкнуть ее с Россией

Против Турции начали вести политическую игру, цель которой — столкнуть страну с Россией. Об этом сообщила газета Hürriyet .

Автор материала Абдулькадир Сельви заявил, что текущая ситуация во многом напоминает события, которые уже были в прошлом. Он напомнил про убийство посла России Андрея Карлова в центре Анкары в декабре 2016 года и сбитие российского самолета в Сирии в ноябре 2015 года.

«Тогда использовались члены FETÖ. Теперь они используют беспилотники. Цель — натравить Турцию на Россию», — заявил колумнист.

Издание напомнило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в прошлом уже предотвращали подобные провокации.

«Таких ловушек в 2026 году может стать больше. Необходимо сохранять внимательность, Турции необходимо сотрудничество с Россией, а не вражда», — подчеркнул источник.

В конце декабря у берегов Турции обнаружили очередной БПЛА без опознавательных признаков.