Турция ждет помощи Запада для начала новых переговоров по Украине в Стамбуле

В Турции хотят возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле и рассчитывают на помощь западных стран в этом вопросе. Об этом сообщил дипломатический источник РИА «Новости» .

Он отметил, что турецкое руководство на высшем уровне подтвердило готовность провести четвертый раунд переговоров. Анкара стремится возобновить диалог между Москвой и Киевом и достичь устойчивого прекращения огня.

«В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных. Как говорит президент [Турции] Реджеп Тайип Эрдоган, „в мирном процессе не будет проигравшей стороны“», — отметил источник агентства.

Между Россией и Украиной в Турции были три этапа переговоров. Итогом стал обмен военнопленными. Также российская сторона передала тела погибших военнослужащих ВСУ. Еще стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию кризиса.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что дипломатическое завершение украинского конфликта обеспечит миру около полувека спокойствия. Турция играет главную роль посредника в ситуации.