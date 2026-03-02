Турция закроет три пограничных перехода с Ираном

Турция решила закрыть три пограничных перехода с Ираном на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил израильский 12-й канал .

Турецкие власти перевели пограничные силы на усиленный режим, ситуация на рубежах постоянно мониторится. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи анонсировал введение ряда мер для укрепления восточных границ.

Турция также уделит особое внимание отработке кризисных сценариев и планов действий в чрезвычайных ситуациях.

Посольство страны в Тегеране 28 февраля призвало находящихся в Иране соотечественников проявлять осторожность, принимать меры безопасности, избегать военных зон и не посещать общественные места. Также турецких граждан предупредили, что они могут вернуться на родину по суше через погранпереходы.

Ранее американская ракета попала в иранскую начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе», расположенную в 600 метрах от объекта КСИР. Из-за удара погибли порядка 148 человек.