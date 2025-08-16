Путин провел совещание по итогам переговоров с Трампом

Путин: визит на Аляску был своевременным и весьма полезным

Президент Владимир Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров в США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что визит на Аляску был своевременным и весьма полезным. Лидеры стран обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

«Россия скорее бы хотела прекращения боевых действий на Украине, устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования», — сказал Путин.

Президент назвал разговор с главой Белого дома откровенным и содержательным. По словам Путина, саммит на Аляске приближает к нужным решениям.

Также он добавил, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом обсуждались почти все сферы взаимодействия. Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к позиции Трампа по необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Главы государств встретились на Аляске 15 августа. Переговоры проходили на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Беседа длилась два часа 45 минут.