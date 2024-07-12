Турция захотела стать полноправным членом ШОС

Эрдоган: Турция стремится стать полноправным членом ШОС

Фото: РИА «Новости»

Цель Турции — постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

«Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем», — заявил глава государства.

Эрдоган отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ШОС в Астане. Он заявил, что попросил у них поддержки по этому вопросу.

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин по итогам саммита ШОС. Он отметил, что хорошо известно, кто этому мешает, но политическая воля Эрдогана помогает.

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