Турция захотела избавиться от российских ЗРК ради отмены санкций США
Турция и США обсуждают передачу российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в одно из государств Персидского залива. Об этом сообщила газета Hürriyet.
По информации источника, республика хочет выйти из-под американских санкций CAATSA и ищет решение, которое устроит Белый дом.
При этом варианты демонтажа пусковых систем либо хранения в деактивированном виде не соответствуют требованиям США для отмены CAATSA. В связи с этим стороны обсуждают возможность вывода С-400 из Турции.
Одним из вероятных покупателей систем называют Объединенные Арабские Эмираты. Газета добавила, что ограничения CAATSA привели к исключению Турции из программы производства истребителей F-35.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что судьба комплексов С-400 не повлияет на отношения России с Турцией в будущем.