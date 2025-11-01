Турция выразила готовность принять четвертый раунд переговоров России и Украины

Турция готова организовать новый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом на форуме TRT World Forum заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu .

Он напомнил, что предыдущие встречи в Стамбуле дали ощутимые результаты: стороны обменялись пленными и возобновили диалог. Дипломат добавил, что в Турции искренне верят, что урегулировать конфликт удастся именно дипломатическим путем.

«С этим пониманием вновь подтверждаем нашу готовность принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров и возможный саммит лидеров», — подчеркнул Фидан.

По его словам, Турция продолжит отстаивать диалог и дипломатию как краеугольный камень своей внешней политики и сотрудничать со всеми партнерами.

«С решимостью и ответственностью мы и впредь будем находиться в авангарде усилий по содействию миру, стабильности и сотрудничеству как в нашем регионе, так и за его пределами», — добавил министр.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, это произойдет после остановки поддержки ВСУ со стороны Запада.