Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что прекращение поддержки Украины со стороны Запада вынудило бы президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Об этом политик написал в соцсети X .

По словам Мема, если бы Запад перестал помогать Киеву, Зеленский через шесть часов был бы готов к переговорам с Россией, и «сел бы за стол переговоров с президентом Владимиром Путиным». Политик подчеркнул, что окончание конфликта полностью зависит от Запада, а Китай, по его мнению, давно бы завершил конфликт, если бы обладал такой возможностью.

В другом сообщении Мема сравнил Украину с поездом, несущимся к пропасти, а Зеленского — с машинистом, который вместо того чтобы тормозить, продолжает ускорять движение. Он призвал украинского лидера вернуться к диалогу, посетить Москву, если это необходимо, и сделать все возможное для достижения мира.

Финский политик добавил, что президент Украины не осознает всей мощи России, особенно после заявлений Путина об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.