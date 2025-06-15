Турция увеличит цену на проход через Босфор

Турецкие власти с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.

Цена вырастет на 15% — до 5,83 доллара США. Стоимость оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года.

«С 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и без захода в рамках Конвенции Монтре о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым годом», — сообщили в эфире.

В январе 2025 года в проливе Босфор приостанавливали судоходство, причиной стал сильный туман. Корабли не курсировали в северном и южном направлениях, также пришлось отменить рейсы паромов.