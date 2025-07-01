Турция увеличила сбор за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Турецкие власти с 1 июля подняли стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и инфрастуктуры страны.

Обновленный транзитный сбор составил 5,83 доллара за франк.

Стоимость прохода судов через турецкие проливы не менялась до 2022 года, после этого ее стали увеличивать ежегодно.

По словам министра Абдулкадира Уралоглу, полученные средства направляют на поддержание безопасности, обновление инфраструктуры и расширение системы слежения за трафиком.

В январе 2025 года в проливе Босфор временно приостанавливали судоходство. Корабли и паромы не курсировали из-за сильного тумана.