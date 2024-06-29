Турция уступила туристов другим курортам из-за высоких цен

«Турпром»: турецкие туристы из-за роста цен предпочли отдыхать в Египте и Греции

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Подорожавшая Турция стала уступать курортам-конкурентам даже собственных туристов. Местные жители все чаще предпочитают отдыхать в более дешевом Египте, особенно в Шарм-эш-Шейхе, сообщил «Турпром».

Кроме того, в 10 раз выросло количество турок, отдыхающих в Греции. Повлияло то, что при въезде на некоторые греческие острова жителям Турции стали выдавать визу на неделю. Популярность набирает и Дубай.

Цены на продукты и топливо в Турции растут из-за высокой инфляции. Это влияет и на стоимость отдыха. Происходит стагнация гостиничного бизнеса — при нынешней ключевой ставке в 45% в стране стало невыгодно брать кредиты на строительство отелей. При этом еще на майских праздниках россияне активно ездили в Турцию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов посоветовал россиянам отдыхать в ОАЭ — сейчас там дешевле, туристическая индустрия активно развивается, уровень сервиса высокий, а экономическая ситуация остается стабильной.

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