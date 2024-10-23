Турция тайно запретила поставлять в Россию некоторые товары

Как отметили журналисты, Турция приняла такое решение после того, как получила от Соединенных Штатов предупреждение относительно своего экспорта в Россию. С учетом этого республика ограничила поставки более 40 категорий товаров американского производства, якобы необходимых российской армии для продолжения боевых действий.

Один из источников издания рассказал, что в список попали микрочипы и системы дистанционного управления. А решение об ограничении не озвучили публично из-за «политической чувствительности».

Политолог Дмитрий Евстафьев ранее пояснял, что Турция не может быть никому ни противником, ни союзником. По его словам, такое положение дел связано с геополитическим фактором.