Политолог Евстафьев: Турция из-за своей геоэкономики не может быть никому ни противником, ни союзником

Турция не может выступать ни вечным союзником, ни противником России, Запада или арабских государств. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik .

По его мнению, это связано с геополитической экономикой страны.

«Турция — это „а так, когда — как“», — сказал Евстафьев в программе «Изолента Live».

Он добавил, что турецкие власти принимают решение ситуативно в зависимости от текущего контекста.