Политолог Евстафьев: Турция из-за своей геоэкономики не может быть никому ни противником, ни союзником
Турция не может выступать ни вечным союзником, ни противником России, Запада или арабских государств. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.
По его мнению, это связано с геополитической экономикой страны.
«Турция — это „а так, когда — как“», — сказал Евстафьев в программе «Изолента Live».
Он добавил, что турецкие власти принимают решение ситуативно в зависимости от текущего контекста.
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