Турция согласилась предоставить Украине морские гарантии безопасности

Турция готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности Украины. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, сообщило агентство Anadolu .

По его словам, ведется обсуждение потенциального мирного соглашения, и гарантии безопасности Киеву являются одним из ключевых аспектов вопроса.

«Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую», — сказал Фидан.

Турецкий министр также призвал не допустить распространения боевых действий в Черном море. Он подчеркнул, что обстрелы портов, танкеров и судов недопустимы.

В России жестко ответили Сибиге на призыв вернуться к переговорам. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин назвал его слова абсурдными, поскольку российская сторона и не выходила из переговорного процесса.