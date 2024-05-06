Турция решили ввести крупные штрафы за завышение цен | 360°

Мир 06 мая 2024, 11:00 Турция решили ввести крупные штрафы за завышение цен Ekonomim: в Турции могут ввести штрафы за искусственное завышение цен Global Look Press

Читать 360 в

В Турции обсудят проект закона о штрафах за искусственное завышение цен на фоне инфляции. Об этом сообщила газета Ekonomim.

Нарушителям положения о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги грозит штраф от 100 тысяч до одного миллиона лир (от трех тысяч до 31 тысячи долларов по курсу).

Реклама

Тех, кто будет создавать дефицит на рынке, нарушающий равновесие и свободную конкуренцию и препятствующий доступу потребителей к товарам, также ждет штраф. В этом случае на сумму от одного до 12 миллионов лир за каждое нарушение.

По данным Института статистики страны (TUIK), в апреле годовая инфляция в Турции выросла до 69,80%. Тогда как в марте она составляла 68,5% в марте.

Член Европарламента от Италии Анна Бонфриско предупреждала о росте инфляции в ЕС. По ее словам, это связно с антироссийскими санкциями, особенно касающимися поставок алюминия.