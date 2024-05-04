Евросоюз предупредили о росте инфляции из-за антироссийских санкций | 360°

Мир 04 мая 2024, 08:56 Евросоюз предупредили о росте инфляции из-за антироссийских санкций Член ЕП Бонфриско не исключила рост инфляции в Евросоюзе из-за санкций против РФ Unsplash

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Санкции, ограничивающие поставку российского алюминия, могут привести к росту инфляции в странах Евросоюза. Об этом заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско в обращении к Еврокомиссии, сообщила Lenta.ru.

Она призвала ЕК учитывать взаимосвязь политических целей объединения и экономического воздействия ограничений на ключевые отрасли европейских государств.

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«Санкции могут иметь серьезные последствия не только для непосредственно затронутых отраслей, но и для стратегических секторов», — отметила Бонфриско.

Член Европарламента спросила у Еврокомиссии, как ей удастся избежать ущерба от санкций и сохранить конкурентоспособность ключевых отраслей европейских производств. По ее словам ограничения для алюминиевого сектора могут представлять риск для разных секторов промышленности в Европе.

Ранее министр финансов Латвии Арвил Ашераденс анонсировал новый пакет антироссийских санкций ЕС. Ограничения коснутся экспорта в Россию марганцевой руды и оксида алюминия.