Турция продолжила переговоры с третьими странами насчет С-400

Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта приобретенных у России ЗРК С-400. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера.

Министр ответил на депутатские запросы о возможности снять препятствия к возвращению Анкары в программу F-35, возникшие после закупки С-400.

«В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран», — заявил Гюлер.

Он отметил, что планы национальной обороны разрабатывают профессионально и тщательно, учитывая актуальные и будущие риски.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается на связи с Турцией по вопросам С-400.