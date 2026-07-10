Песков заявил, что Москва находится в контакте с Турцией по вопросам С-400

Россия остается на связи с Турцией по вопросам, связанным с поставкой зенитных систем С-400. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС .

Ранее газета Hürriyet сообщила, что купленные у России ЗРК С-400 перепродали одной из стран Персидского залива и что об этом скоро объявят на официальном уровне.

«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — ответил Песков на вопрос о реакции в Кремле на эту публикацию и обращалась ли Анкара за согласием на сделку к Москве.

Как отметили в Hürriyet, Турция захотела продать российские ЗРК ради отмены американских санкций. Варианты демонтажа пусковых систем или хранения в деактивированном виде не подходят под требования США.