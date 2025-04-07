Турция приостановит поставку лимонов. Как это отразится на российском рынке

Турция приостановила поставки лимонов в другие страны из-за плохой погоды в районах сбора цитрусовых. Об этом сообщило Министерство торговли республики, заявление которого процитировала турецкая газета Yeniçağ .

«Учитывая недавние случаи холодной погоды и заморозков в некоторых регионах нашей страны, было принято решение прекратить экспорт лимонов», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что решение необходимо для обеспечения безопасности товаров и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Гендиректор отраслевого агентства FruitNews и руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что решение Турции по лимонам почти не отразится на российском рынке, потому что летом страна закупает эти продукты из других государств.

«Около половины всего объема лимонов Россия закупает именно в Турции, но преимущественно поставки из этой страны осуществляются в осенне-зимний период времени, примерно с середины октября по апрель», — пояснила Козий в беседе РБК.

Ранее стало известно, что в прошлом году на российском рынке китайские мандарины заменили марокканские. При этом главным источником цитрусовых осталась Турция.