Турция преодолела санкционные проблемы туристов из России

Турецкой стороне быстро удалось справиться с трудностями, которые возникли у российских туристов из-за западных санкций. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

По его словам, ограничения против России вызвали сложности с оплатой, но их оперативно преодолели.

Баглыкая отметил, что РФ по-прежнему остается одним из самых важных рынков в сфере турецкого туризма.

Он добавил, что знойная погода в этом году позволила продлить турсезон. Власти полагают, что поток желающих отдохнуть в Турции россиян продолжится осенью. Туроператоры запустили новые рейсы и увеличили мощности по этому направлению.