Турция преодолела санкционные проблемы туристов из России
TÜRSAB: власти Турции решили вызванные санкциями проблемы у российских туристов
Турецкой стороне быстро удалось справиться с трудностями, которые возникли у российских туристов из-за западных санкций. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
По его словам, ограничения против России вызвали сложности с оплатой, но их оперативно преодолели.
Баглыкая отметил, что РФ по-прежнему остается одним из самых важных рынков в сфере турецкого туризма.
Он добавил, что знойная погода в этом году позволила продлить турсезон. Власти полагают, что поток желающих отдохнуть в Турции россиян продолжится осенью. Туроператоры запустили новые рейсы и увеличили мощности по этому направлению.