Турция предложила провести новый раунд переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины могут продолжится в Турции, которая сохранила нейтральный статус в конфликте и находится в постоянном контакте с обеими сторонами. Об этом завил глава Национальной разведывательной организации страны Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что за последние три месяца Стамбул стал площадкой для трех раундов переговоров российской и украинской делегаций после длительного перерыва.

«Турция готова в дальнейшем выступить в качестве принимающей стороны и сохранить статус посредника, — привело заявление Калына агентство Anadolu.

Руководитель разведывательного ведомства добавил, что считает правильным прийти к мирному урегулированию через диалог и переговоры.

В четверг, 9 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в переговорах образованных по итогам встреч в Стамбуле рабочих групп нет.

Он пояснил, то украинская сторона не предоставила никаких конкретных предложений по проекту документов, которые могли бы лечь в основу мирного договора.