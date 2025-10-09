Кремль заявил о приостановке диалога России и США по Украине

Песков заявил о паузе в диалоге России и США по украинскому вопросу

Посвященный урегулированию ситуации на Украине диалог России и США сейчас находится на паузе. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что также нет никакого продвижения по дальнейшему обсуждению предварительных договоренностей, которых российская и украинская делегации достигли в Стамбуле.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что по проекту договора с Украиной и рабочим группам, образованным по итогам переговоров в Стамбуле, продвижений также нет. Украинская сторона не предоставила никаких конкретных предложений.

«Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документов, по рабочим группам. Дальше ничего не движется», — отметил Песков.

В начале сентября посол Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что переговоры сформированных по итогам встречи в Стамбуле рабочих групп застопорились из-за полярности взглядов. Он подчеркнул, что компромисса не достигли ни по одному вопросу, поэтому у вероятного соглашения о мире нет даже общих черт.