Американский Минфин не исключил санкций против китайских банков из-за России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство не исключает санкционного давления на банки Китая. К таким мерам американская сторона прибегнет в попытке ограничить сотрудничество китайских кредитных структур с российскими партнерами, сообщило Reuters .

По словам Йеллен, чиновники американского казначейства продолжают вести переговоры со своими китайскими коллегами. Их цель — выявить деятельность финансовых учреждений, которые, по мнению США, связаны с российским ВПК.

«Я бы совершенно не исключала возможности, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств», — отметила министр.

Чиновница добавила, что сделанные ранее предупреждения китайским банкам оказались действенными и заставили их «очень настороженно относиться» к санкциям, которые лишат их возможности проводить долларовые транзакции. Около года назад Байден дал американскому казначейству полномочия вводить вторичные санкции в отношении финансовых учреждений, которые способствуют проведению транзакций, связанных с действиями России на Украине.

«Власти Китая признают, что применение нами этих санкций станет серьезной угрозой с весьма неблагоприятными последствиями. Они хотят торговать с Россией, но не хотят, чтобы их банки подвергались санкциям», — заявила Йеллен.

Весной 2024 года несколько крупных банков Китая перестали принимать платежи из России. Уже в октябре того же года финансист Беляев рассказал 360.ru, что китайские банки нашли новый способ сотрудничества с российскими клиентами.