Турция не захотела отказываться от российского газа

Министр энергетики Байрактар: Турция не собираются отказываться от газа из РФ

Турция не собирается отказываться от газа из России. Такое заявление в интервью телеканалу CNN Türk сделал министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

«Мы не можем сказать нашим гражданам — „извините, газ закончился“. Безопасность поставок газа обеспечивается за счет обязательного использования этих источников газа без какой-либо дискриминации. Скоро зима, у нас есть определенные соглашения», — заявил министр.

Турция будет получать газ из всех источников в соответствии с договорами, отметил Байрактар.

Президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы Венгрия тоже отказалась от российского газа. Премьер-министр Виктор Обран рассказал, как американский лидер оторвал его от семейного ужина ради обсуждения отказа от газа и нефти из России. Венгерский премьер заявил, что ему удалось отстоять свою позицию.