Трамп прервал семейный ужин Орбана ради обсуждения российского газа

Орбан: обсудил по телефону с Трампом российский газ, доел лечо и пошел спать

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что президент США Дональд Трамп позвонил ему во время семейного ужина. Об этом сообщил Telex со ссылкой на видео в TikTok политика.

«Поздно вечером, ничего не подозревая, я ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка», — рассказал он.

Орбан уточнил, что с Трампом они обсудили, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти. По его словам, он отстаивал венгерскую национальную позицию. После звонка доел лечо и отправился отдыхать.

На Венгрию давят со стороны США и Евросоюза, принуждая отказаться от российских энергоресурсов.

Этим летом глава венгерского МИД Петер Сийярто на ПМЭФ сообщал, что Будапешт категорически отверг предложенный Еврокомиссией план по отказу от газа из России.