Турция не принимала решений о переброске военных на Украину

РИА «Новости»: в Турции опровергли данные об отправке военной миссии на Украину

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Власти Турции не соглашались отправить военную миссию на Украину. Об этом РИА «Новости» заявил дипломатический источник Анкаре.

По его словам, сообщения об отправке военных являются фейком, с помощью которого хотят манипулировать ситуацией.

«Откуда появилась эта информация? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему», — рассказал источник издания.

О возможной отправке турецких военных сообщила газета Milliyet. По ее данным, власти выразили готовность перебросить миссию «миротворцев», если это будет способствовать стабильности в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз предложил отправить на Украину военных НАТО. Он отметил, что обсудил этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским. Оба лидера согласились, что переброска войск станет гарантией безопасности республики.

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