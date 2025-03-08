Турция не принимала решений о переброске военных на Украину

РИА «Новости»: в Турции опровергли данные об отправке военной миссии на Украину

Власти Турции не соглашались отправить военную миссию на Украину. Об этом РИА «Новости» заявил дипломатический источник Анкаре.

По его словам, сообщения об отправке военных являются фейком, с помощью которого хотят манипулировать ситуацией.

«Откуда появилась эта информация? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему», — рассказал источник издания.

О возможной отправке турецких военных сообщила газета Milliyet. По ее данным, власти выразили готовность перебросить миссию «миротворцев», если это будет способствовать стабильности в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз предложил отправить на Украину военных НАТО. Он отметил, что обсудил этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским. Оба лидера согласились, что переброска войск станет гарантией безопасности республики.