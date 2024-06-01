Турция назвала условия вывода войск из Сирии

TRT Haber: Турция не исключила возможность вывода войск из Сирии

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Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

«Только после того, как <…> наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск]», — заявил глава военного ведомства.

При этом он сказал, что турецкая сторона готова оказать Сирийской Арабской Республике поддержку в проведении выборов, принятия конституции и нормализации обстановки в стране.

Ранее стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары с помощью БПЛА по местам дислокации российских войск в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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