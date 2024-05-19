Боевики запланировали атаки по российским позициям в Сирии | 360°

Мир 19 мая 2024, 02:51 Боевики запланировали атаки по российским позициям в Сирии ЦПВС: боевики «Джебхат ан-Нусра» готовят удары по российским позициям в Сирии РИА «Новости»

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют удары по местам дислокации российских войск. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, его процитировало РИА «Новости».

«Боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“* <…> осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих», — заявил Попов.

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Генерал-майор отметил, что подготовка ведется в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара. В центре принимают упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженных провокаций.

В начале мая ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Террористы укрывались в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур.

* Террористическая организация, запрещенная в России.