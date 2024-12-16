Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сейдная в Сирии

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции направило в крупнейшую военную тюрьму Сирии поисковую группу. Об этом сообщил местный телеканал Tele1Tv.

«AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме Сейдная в Сирии», — говорится в сообщении.

По данным агентства, поисковая группа из 80 человек завтра прибудет на место и приступит к работе. Группы AFAD проведут детальную поисково-спасательную операцию с использованием современных устройств.

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