Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сейдная в Сирии
Tele1Tv: турецкое AFAD направило поисковиков в военную тюрьму Сейдная в Сирии
Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции направило в крупнейшую военную тюрьму Сирии поисковую группу. Об этом сообщил местный телеканал Tele1Tv.
«AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме Сейдная в Сирии», — говорится в сообщении.
По данным агентства, поисковая группа из 80 человек завтра прибудет на место и приступит к работе. Группы AFAD проведут детальную поисково-спасательную операцию с использованием современных устройств.
Ранее Россия вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств. Самолет ВКС вылетел с военной базы Хмеймим, на его борту также были сотрудники дипломатических миссий Абхазии, Белоруссии и Северной Кореи.