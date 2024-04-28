Турция избежала энергокризиса благодаря сделкам с Россией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 22:37 Турция избежала энергокризиса благодаря сделкам с Россией Байрактар: газовые сделки с РФ спасли Турцию от энергокризиса, охватившего ЕС РИА «Новости»

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Турция смогла избежать энергетического кризиса, охватившего Запад, благодаря конкурентоспособным сделкам по поставке газа с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на турецкого министра энергетики Альпарслана Байрактара.

Россия и сейчас остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию. В прошлом году его доля составила более 40% потребления. Российский газ в основном поступает по трубопроводам.

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«Турция предприняла целенаправленные усилия по расширению своей инфраструктуры для приема и хранения СПГ», — заявил Байрактар.

При этом турецкие власти стремятся найти газовых поставщиков. Сроки действия газовых контрактов с Россией и Ираном истекут в 2025 -2025 годах, подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пытается выдавить Россию с энергетических рынков. По его словам, это выгодно для США и ряда других стран, но не для конечных потребителей, которым придется закупать более дорогой газ.