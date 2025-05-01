01 мая 2025 14:31 Турция и Узбекистан вошли в топ поставщиков персиков в Россию в 2024 году Фото: РИА «Новости»
В 2024 году больше всего персиков и нектаринов в Россию поставили Турция, Узбекистан и Азербайджан. Китай также нарастил поставки почти в два раза. Об этом
сообщил «Прайм» со ссылкой на платформу ООН Comtrade.
За год в Россию завезли не меньше 361 тысячи тонн этих фруктов на сумму более 371 миллиона долларов.
Больше всего привезли из Турции — около 162 тысяч тонн. Узбекистан отправил почти 87 тысяч тонн, Азербайджан — почти 55 тысяч. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Грузия и КНР.
В феврале Евросоюз
резко нарастил поставки вина в Россию после снижения объемов в течение нескольких месяцев. Больше всего выросли продажи из Польши, Италии и Португалии.
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