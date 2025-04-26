Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию

Евростат: поставки вина из ЕС в Россию в феврале выросли до максимума с ноября

В феврале Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию после снижения объемов в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В конце зимы европейские продажи напитка в Россию достигли 7,5 тысячи тонн, что на 14% больше показателей января. Это максимальное значение с ноября 2024 года.

При этом в феврале отгрузки нарастили все крупнейшие поставщики. Сильнее всего выросли продажи из Польши — до 1,2 тысячи тонн, Италии и Португалии — до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно.

Единственным крупным поставщиком вина среди стран Евросоюза, сократившим продажи в Россию в феврале, стала Германия — ее экспорт на отечественный рынок составил всего 230 тонн против 543 тонн месяцем ранее.

Ранее в России пожаловались на нехватку виноградных площадей для виноделия.