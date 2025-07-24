Турция и Сирия собрались подписать новое соглашение о военном сотрудничестве

Турецкие власти намерены заключить всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве с новыми коллегами из Сирии. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet .

Источник журналистов сообщил, что дата подписания документа пока не назначена. Власти оценивают это как важный шаг на фоне возросших угроз безопасности Сирии со стороны Израиля, пытающегося разжечь гражданскую войну.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что его государство выступает против реализации планов по дестабилизации Сирии и ее расколу.

Ранее власти Сирии попросили у коллег из Турции оказать помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами.