Турция и Россия по секретным каналам обменялись данными об Украине

Россия и Турция по закрытым каналам передают друг другу информацию, касающуюся возможных диверсий со стороны Украины. Об этом РИА «Новости» заявил источник в турецком правительстве.

«Контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме», — подчеркнул он.

Стороны обсуждают угрозу в отношении газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Россия уже передала турецкому руководству информацию, полученную спецслужбами.

Ранее тему возможных терактов Украины на газопроводах поднял президент России Владимир Путин. Итальянская газета L’AntiDiplomatico написала, что речь российского лидера на коллегии ФСБ ознаменовала начало гибридной войны, при которой терроризм становится инструментом конфликта.

Во время заседания Путин предупредил, что проигравшая на поле боя Украина может решиться на самые отчаянные меры, в том числе удары по энергетической инфраструктуре и применение ядерного оружия.