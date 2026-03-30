Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум

Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать нефтяной консорциум

В Пакистане состоялись переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии. На встрече стороны обсуждали конфликт на Ближнем Востоке, сообщили источники Reuters .

Основное внимание на переговорах, по словам собеседников агентства, уделили ситуации в Ормузском проливе. Участники встречи предложили США меры по возобновлению судоходства в этом регионе.

«Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы создать консорциум для управления потоками нефти по водному пути и попросили Пакистан принять участие», — добавили авторы материала.

Помимо этого, на повестке был вопрос о введении системы сборов, аналогичной той, что действует на Суэцком канале.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Майами, пошутил про заблокированный Ираном Ормузский пролив. Американский лидер в шутку переименовал его в честь себя, назвав «проливом Трампа».