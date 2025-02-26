Турции предложили восстановить Украину. Официально о тендерах объявят уже весной

Украина предложила Турции восстановить инфраструктуру страны после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила газета Türkiye .

По информации источника издания, киевский режим передал турецким властям досье с проектами по восстановлению страны. Официально о тендерах объявят в апреле–мае.

В документах присутствуют проекты строительства автомагистралей, объектов водоснабжения, энергетики и жилого сектора, уточнил он.

Журналисты напомнили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на недавней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским также подчеркивал готовность турецких компаний поддержать Украину в ликвидации последствий боевых действий.

Помимо этого, Эрдоган заявил, что Турция могла бы стать идеальным местом для переговоров делегаций России и Украины в рамках урегулирования конфликта. По его словам, вооруженному противостоянию пора подойти к концу.