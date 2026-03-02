Туроператоры стали штрафовать россиян на сотни тысяч за отказ от туров в ОАЭ

Туроператоры выписывают россиянам штрафы на сотни тысяч рублей за отказ от поездки в ОАЭ. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка».

Россияне массово сдают путевки в Дубай, речь идет в том числе об апрельских датах. Многие планировали отдохнуть с детьми, но не хотят рисковать из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«При этом вернуть полную сумму при отказе некоторые туроператоры отказываются. Вместо этого штрафуют россиян на сотни тысяч рублей», — говорят источники канала.

Путешественники в этой непростой ситуации разделились на два лагеря: одни отказываются от туров и платят штрафы, другие советуют ждать официальной отмены рейса для возврата полной суммы.

С Ближнего Востока на родину вернулись более 120 россиян. Часть из них перебралась из Израиля в Египет, других эвакуировали из Ирана через Азербайджан.