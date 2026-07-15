Туроператор раскрыл причину конфликтов таксистов с туристами в Бодруме

Беке: в Бодруме таксисты ругаются с туристами из-за приложений для заказа авто

В Бодруме таксисты начали все чаще конфликтовать с туристами, использующими приложения для заказа автомобилей, и с другими водителями. Об этом РИА «Новости» рассказал туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке.

«Мы уже сталкиваемся со случаями, когда туристам угрожают только за то, что они воспользовались приложением для заказа автомобиля. Конфликты между водителями происходят практически на глазах у отдыхающих», — сказал он.

Беке добавил, что ситуация ухудшилась в этом турсезоне. Некоторые традиционные таксисты пытаются помешать использованию цифровых платформ, позволяющих иностранцам заранее увидеть цену за поездку.

По его словам, конфликты между таксистами вредят репутации Бодрума как курорту. Отдыхающим нужен комфортный и безопасный отдых, а не ссоры водителей.

Ранее в Анталье призвали туристов жаловаться, если они столкнутся с обманом со стороны турецких таксистов.