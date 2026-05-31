Турок в попытке убить змею ранил троих детей и двух взрослых

Житель Турции при попытке расстрелять змею случайно ранил пятерых человек, среди них трое маленьких детей. Подробности сообщил телеканал Trt Haber .

ЧП произошло в районе Сиверек провинции Шанлыурфа. Мужчина увидел на земле возле дома змею, схватил охотничье ружье и начал по ней палить.

Рядом находились несколько человек и дети. В результате стрельбы пострадали трое маленьких детей и двое взрослых. Их задело дробью и посекло осколками камней.

Прибывшие по вызову медики доставили пострадавших в больницу, они находятся в удовлетворительном состоянии. Судьба змеи осталась неизвестной.

Московские врачи спасли мужчину от смертельно опасного яда редкой тропической змеи. Пострадавшего укусила его же «питомица» — голубая куфия, которую он решил покормить рано утром. К медикам мужчина обратился спустя 12 часов, когда самолечение не помогло.