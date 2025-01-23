Turkish Airlines впервые за 13 лет возобновили авиарейсы в Сирию

Авиакомпания Turkish Airlines спустя почти 13 лет снова запустила рейсы в Сирию. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Флагманский турецкий перевозчик приостановил вылеты в Сирию 1 апреля 2012 года в связи с начавшейся там гражданской войной.
Первый за долгие годы рейс Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск состоялся 23 января. На борту лайнера находились порядка 350 пассажиров, добавило агентство.
Аэропорт Дамаска приостановил работу 8 декабря 2024 года на фоне обострения ситуации в регионе. Его снова запустили 7 января. Первый самолет после долгого перерыва вылетел в город Шарджа в ОАЭ.
Ранее авиакомпания Syrian Airlines анонсировала возобновление авиасообщения между Москвой и Дамаском. Самолеты из сирийской столицы будут прилетать в московский аэропорт Внуково. Рейсы планируют запустить до конца января.
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