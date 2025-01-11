Syrian Airlines запустит регулярные рейсы между Дамаском и Москвой

Syrian Airlines: между Дамаском и Москвой до февраля возобновят авиарейсы

Авиакомпания Syrian Airlines до конца января возобновит регулярные рейсы между Дамаском и Москвой. Об этом ТАСС заявил представитель перевозчика.

Компания планирует, что лайнеры из Дамаска будут, как и прежде, прибывать в московский аэропорт Внуково.

«До конца месяца у нас в планах среди прочих международных маршрутов возобновить также и полеты в Россию», — рассказал представитель Syrian Airlines.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском отменили 8 декабря 2024 года на фоне обострения ситуации в регионе. Экс-президент Сирии Башар Асад покинул страну, и к власти пришло новое правительство, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Аэропорт в Дамаске впервые с 8 декабря возобновил международные рейсы 7 января. Утром борт Syrian Airlines вылетел в город Шарджа в ОАЭ. Директор воздушной гавани Энис Фаллух подтвердил, что число рейсов будет увеличиваться.